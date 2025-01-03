Полесскую ЦРБ оснастили новой медаппаратурой

Полесская центральная районная больница получила новогодний подарок в виде новой медицинской техники.
В рамках региональной программы «Здравоохранение» для медучреждения приобрели портативный дентальный рентгеновский аппарат за 710,8 тысячи рублей, а также современное оборудование для исследований крови — коагулометр и гематологический анализатор.
Как пояснил главврач ЦРБ Игорь Банников, коагулометр — это устройство, предназначенное для измерения времени свертывания крови и других параметров гемостаза. Его использование позволяет врачам более точно оценивать состояние свертывающей системы пациента, что особенно важно при подготовке к хирургическим вмешательствам, лечении заболеваний, связанных с нарушением свертываемости крови, а также в процессе наблюдения за пациентами, принимающими антикоагулянты.
Гематологический анализатор предназначен для проведения полного анализа крови, позволяет быстро и точно определять количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также оценивать уровень гемоглобина и другие важные показатели. Это особенно важно для диагностики различных заболеваний.
Общая стоимость этой аппаратуры составила 3,2 миллиона рублей.