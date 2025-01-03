Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полесскую ЦРБ оснастили новой медаппаратурой

Средства на покупку современных приборов были выделены по региональной программе «Здравоохранение».

Полесская центральная районная больница получила новогодний подарок в виде новой медицинской техники.

В рамках региональной программы «Здравоохранение» для медучреждения приобрели портативный дентальный рентгеновский аппарат за 710,8 тысячи рублей, а также современное оборудование для исследований крови — коагулометр и гематологический анализатор.

Как пояснил главврач ЦРБ Игорь Банников, коагулометр — это устройство, предназначенное для измерения времени свертывания крови и других параметров гемостаза. Его использование позволяет врачам более точно оценивать состояние свертывающей системы пациента, что особенно важно при подготовке к хирургическим вмешательствам, лечении заболеваний, связанных с нарушением свертываемости крови, а также в процессе наблюдения за пациентами, принимающими антикоагулянты.

Гематологический анализатор предназначен для проведения полного анализа крови, позволяет быстро и точно определять количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также оценивать уровень гемоглобина и другие важные показатели. Это особенно важно для диагностики различных заболеваний.

Общая стоимость этой аппаратуры составила 3,2 миллиона рублей.

медицина