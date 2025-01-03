Полесскую ЦРБ оснастили новой медаппаратурой

Как пояснил главврач ЦРБ Игорь Банников, коагулометр — это устройство, предназначенное для измерения времени свертывания крови и других параметров гемостаза. Его использование позволяет врачам более точно оценивать состояние свертывающей системы пациента, что особенно важно при подготовке к хирургическим вмешательствам, лечении заболеваний, связанных с нарушением свертываемости крови, а также в процессе наблюдения за пациентами, принимающими антикоагулянты.