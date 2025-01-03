В Башкирии 53 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии

В Башкирии за минувшие сутки задержаны 53 водителя, рискнувшие сесть за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ГАИ республики.
По информации ведомства, четверо из них уже ранее попадались инспекторам пьяными. За повторное вождение в нетрезвом виде им теперь грозит уголовная ответственность.
Всего за сутки инспекторы пресекли более 900 нарушений ПДД.
— Дорогие друзья, давайте в этом году не будем совершать необдуманные поступки. Пусть этот год будет безопасным для каждого из нас, — обратился к жителям Уфы главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
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