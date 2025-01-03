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10 питомцев, с которыми проводить новогодние праздники — одно удовольствие

Наши четвероногие тоже обожают новогодние праздники. Чего только отношения котов с ёлками стоят! Собрали несколько смешных и милых кадров, которые передают праздничную атмосферу на 100 процентов.

6фотографий

«Рождественские собаки», — joncalhoun.

«Лайфхак: подарите кошке свою собственную рождественскую ёлку — и будет ей счастье», — 120721.

«Кошка застряла в ёлке», — WhyNotZoidbergPls.

«Все начали публиковать реакции кошек на рождественские огоньки, и я решил присоединиться со своими красавцами», — stoneethan.

«Установил свою первую рождественскую ёлку, и не прошло и пяти минут, как это милое создание нашло хорошее место для сна», — Helios-Soul.

«Это Уиллоу, и это было её первое Рождество», — royalbluestatic.

«Познакомьтесь с Ирис, моим лучшим рождественским подарком!» — Nutbasher.

«Рождественские котики», — chermashnya.

«С Новым годом!» — Mykoos.

«Наши пушистые малыши позируют для праздничной фотографии», — pas294.

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