10 питомцев, с которыми проводить новогодние праздники — одно удовольствие

«Рождественские собаки», — joncalhoun.
«Лайфхак: подарите кошке свою собственную рождественскую ёлку — и будет ей счастье», — 120721.
«Кошка застряла в ёлке», — WhyNotZoidbergPls.
«Все начали публиковать реакции кошек на рождественские огоньки, и я решил присоединиться со своими красавцами», — stoneethan.
«Установил свою первую рождественскую ёлку, и не прошло и пяти минут, как это милое создание нашло хорошее место для сна», — Helios-Soul.
«Это Уиллоу, и это было её первое Рождество», — royalbluestatic.
«Познакомьтесь с Ирис, моим лучшим рождественским подарком!» — Nutbasher.
«Рождественские котики», — chermashnya.
«С Новым годом!» — Mykoos.
«Наши пушистые малыши позируют для праздничной фотографии», — pas294.
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