ВСУ за неделю потеряли более 2750 солдат под ударами группировки «Центр»

Кроме того, ВС РФ уничтожили 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии. В оборонном ведомстве дополнили, что подразделения группировки «Центр» за неделю освободили населённые пункты Новотроицкое и Новооленовку в ДНР, а также поразили 19 бригад ВСУ.