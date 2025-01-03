«Отражены 85 контратак противника. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 2 750 военнослужащих, семь танков, из них три “Leopard” производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая “Bradley” производства США, 13 бронетранспортёров, в том числе 4 М113 американского производства и 16 других боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВС РФ уничтожили 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии. В оборонном ведомстве дополнили, что подразделения группировки «Центр» за неделю освободили населённые пункты Новотроицкое и Новооленовку в ДНР, а также поразили 19 бригад ВСУ.
А ранее Life.ru писал, что украинские войска потеряли более 460 солдат в зоне группировки войск «Запад». По данным Минобороны России, российские бойцы уничтожили три боевые машины пехоты и склад боеприпасов ВСУ.