Известный на Ямале журналист трагически погиб в возрасте 39 лет

«Как рано не стало тебя Костя. Трагически и рано ушёл ты от нас», — говорится в сообщении, точная причина смерти не указана.
Неравнодушные и близкие принесли свои соболезнования в комментариях. Одноклассники Цвентуха вспоминают его как разностороннего и улыбчивого человека. Похороны журналиста назначены на 9 января, процессия состоится в станице Холмская (Краснодарский край).
Ранее сообщалось о смерти финалистки конкурсов красоты из Нижегородской области. На протяжении нескольких месяцев Мария Орлова сражалась с онкологией, но, к сожалению, ей не удалось одержать победу. У женщины осталось трое детей.