В Турции банкоматы перестали выдавать деньги

Проблемы возникают и при внесении денег на депозит, так как банкоматы также не принимают мелкие купюры. Издание уточнило, что до Нового года суточный лимит на снятие наличных составлял от 5 до 10 тысяч лир. Теперь же в день можно снять 15−20 тысяч лир, из-за чего деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки.