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В Турции банкоматы перестали выдавать деньги

В Турции возникла проблема с наличными после того, как банки увеличили суточный лимит на снятие денег в банкоматах. Об этом информирует газета Milliyet.

Источник: Life.ru

«Проблема снятия денег в банкоматах растёт с каждым днём. Потому что в банкоматах время от времени нет купюр в 10, 20, 50 и даже 100 лир», — говорится в сообщении.

Проблемы возникают и при внесении денег на депозит, так как банкоматы также не принимают мелкие купюры. Издание уточнило, что до Нового года суточный лимит на снятие наличных составлял от 5 до 10 тысяч лир. Теперь же в день можно снять 15−20 тысяч лир, из-за чего деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки.

Ранее Life.ru писал, что Центральный Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Сообщается, что сумма не должна превышать 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. При этом ограничения не распространяются на рублевые счета.