Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

«На 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов» — говорится в сообщении.
Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей.
Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Процедура досмотра обязательна, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Также можно воспользоваться сухопутным коридором.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.