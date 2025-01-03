Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.