Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«На 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов» — говорится в сообщении.

Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей.

Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Процедура досмотра обязательна, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Также можно воспользоваться сухопутным коридором.

В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.