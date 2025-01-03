Прогноз погоды на ближайшие дни: снег, дождь и туман

Напомним, что суббота, 4 января, будет рабочим днем, а в воскресенье, 5 января, узбекистанцев ждет выходной. В эти дни погода будет переменчивой — с дождями и снегом.
Сегодня, 3 января
По большей части территории Узбекистана осадков не ожидается. Однако в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, а вечером в Самаркандской и Джизакской областях местами возможны дожди, переходящие в снег.
Завтра, 4 января
Дождь и снег пройдут местами в большинстве областей страны. Исключением станут Каракалпакстан, Хорезмская область и регионы Ферганской долины, где осадков не прогнозируется.
Воскресенье, 5 января
На большей части территории Узбекистана погода будет без осадков. В Ферганской долине временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. В Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областях небольшой снег возможен в ночное и утреннее время.
Температура 4 и 5 января
- Ночью: от 0 до −5 °C.
- Днем: 4−8 °C, при снеге — 1−3 °C.
В отдельных районах республики возможен туман. В предгорных и горных районах временами ожидаются осадки в виде снега, существует опасность лавин.
Прогноз для Ташкента
- 3 января: без осадков, температура 5−7 °C.
- 4 января: вечером ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).
- 5 января: ночью и утром возможны небольшие осадки (снег), днем — без осадков. Температура ночью 0−3 °C, днем 3−6 °C.
В ночные и утренние часы в столице возможен туман.