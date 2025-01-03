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Прогноз погоды на ближайшие дни: снег, дождь и туман

Синоптики Узгидромета поделились прогнозом погоды на ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 59% 761 мм рт. ст. +3°
Источник: Vaib.Uz

Напомним, что суббота, 4 января, будет рабочим днем, а в воскресенье, 5 января, узбекистанцев ждет выходной. В эти дни погода будет переменчивой — с дождями и снегом.

Сегодня, 3 января

По большей части территории Узбекистана осадков не ожидается. Однако в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, а вечером в Самаркандской и Джизакской областях местами возможны дожди, переходящие в снег.

Завтра, 4 января

Дождь и снег пройдут местами в большинстве областей страны. Исключением станут Каракалпакстан, Хорезмская область и регионы Ферганской долины, где осадков не прогнозируется.

Воскресенье, 5 января

На большей части территории Узбекистана погода будет без осадков. В Ферганской долине временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. В Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областях небольшой снег возможен в ночное и утреннее время.

Температура 4 и 5 января

  • Ночью: от 0 до −5 °C.
  • Днем: 4−8 °C, при снеге — 1−3 °C.

В отдельных районах республики возможен туман. В предгорных и горных районах временами ожидаются осадки в виде снега, существует опасность лавин.

Прогноз для Ташкента

  • 3 января: без осадков, температура 5−7 °C.
  • 4 января: вечером ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).
  • 5 января: ночью и утром возможны небольшие осадки (снег), днем — без осадков. Температура ночью 0−3 °C, днем 3−6 °C.

В ночные и утренние часы в столице возможен туман.