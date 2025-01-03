Свалку из нераспроданных елок нашли в Ростове

В Ростове на улице Волкова в овраге у водохранилища горожане обнаружили свалку из нераспроданных елок. Кадры с валяющимися деревьями неравнодушные ростовчане опубликовали в одном из городских пабликов.
Ростовчане возмутились, что продавцы поленились идти с елками до мусорных контейнеров и устроили свалку новогодних деревьев прямо в овраге.
А тем временем в ростовский зоопарк передали около 300 нераспроданных елей, пихт и сосен. Теперь новогодние деревья станут витаминной подкормкой для животных зоосада.
Напомним, в Советском районе ростовчан возмутила новогодняя елка. По словам местных, дерево в этом году установили маленького размера, а еще нарядили лишь парой игрушек. А гирлянда на елке не работает.