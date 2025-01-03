Больше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

Актуальная информацию о рейсах появилась на Instagram-странице международного аэропорта Астаны. Сообщается, что из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются 4, а из 78 рейсов на прилет — 9, отменен 1 рейс. На вылет задерживаются: КС642 Астана-Алматы; FS7365 Астана-Уральск; DV741 Астана-Актау; IQ425 Астана-Кызылорда. При этом отмечается, что задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.