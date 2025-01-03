Белорусские таможенники сказали, можно ли привезти из-за границы зимнюю резину

Есть и еще некоторые важные и принципиальные нюансы: важно учитывать весовые и стоимостные характеристики шин. Беспошлинный ввоз осуществляется при если товар стоит не дороже 500 евро и (или) весит не более 25 кило. Если эти аспекты превышены, то уплачивается пошлина: «30% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы».