Белорусские таможенники сказали, можно ли привезти из-за границы зимнюю резину

В официальном телеграм-канале Государственного таможенного комитета Беларуси появилась информация о том, можно ли привезти из-за границы комплект зимней резины для своего автомобиля.
«Ввоз новых шин допускается при условии подтверждения их назначения (нахождение в собственности на территории ЕАЭС легкового автомобиля, предоставление при ввозе товара свидетельства о регистрации такого транспортного средства, соответствие характеристик покрышек находящемуся в собственности автомобилю)», — отметили представители таможенной службы.
Как подчеркнуто в официальном сообщении ГТК Беларуси, при соблюдении выше обозначенных требований и правила, «разрешено ввезти не более одного комплекта (4 покрышки) не чаще одного раза в год».
Есть и еще некоторые важные и принципиальные нюансы: важно учитывать весовые и стоимостные характеристики шин. Беспошлинный ввоз осуществляется при если товар стоит не дороже 500 евро и (или) весит не более 25 кило. Если эти аспекты превышены, то уплачивается пошлина: «30% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы».
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