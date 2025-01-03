Когда хайп важнее жизни: блогер промчался по Ташкенту на мотоцикле со скоростью 310 км/ч

Жизнь — это не игра, и дорога — не место для шоу. Каждый раз, когда кто-то решает гнаться за хайпом, он ставит под угрозу жизни десятков людей. Вопрос к властям: готовы ли они и дальше закрывать глаза на безответственное поведение? Или пора всерьез задуматься о том, как остановить эту безумную тенденцию? Ведь каждая жертва на дороге — это не просто статистика. Это чья-то жизнь, оборванная из-за чужой безответственности.