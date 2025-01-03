В 2025 году в Сысертском районе начнут строить образовательную резиденцию

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в резиденции будут реализованы программы дополнительного образования для школьников по направлениям биотехнологии, гражданская авиация, AI и IT.
«Работа над образовательным объектом рассчитана на четыре года, включая разработку проекта, прохождение госэкспертизы. Подготовка рабочей документации должна завершиться в начале 2027 года. Завершить строительство объекта планируется в 2028 году. Образовательная резиденция разместится в селе Кашино, в микрорайоне Лесной ручей».
Подчеркивается, что учебный корпус рассчитан на 300 учеников. К обучению детей будет привлечен 71 педагог. Кроме того, на площадке планируют разместить спортивный комплекс, куда будет входить футбольное поле, беговая дорожка и теннисный корт.
Напомним, соглашение о строительстве образовательной резиденции было подписано в 2021 году Евгением Куйвашевым, главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских и учредителем АНО «Центр развития результативного образования» Андреем Комаровым.