В 2025 году в Сысертском районе начнут строить образовательную резиденцию

«Работа над образовательным объектом рассчитана на четыре года, включая разработку проекта, прохождение госэкспертизы. Подготовка рабочей документации должна завершиться в начале 2027 года. Завершить строительство объекта планируется в 2028 году. Образовательная резиденция разместится в селе Кашино, в микрорайоне Лесной ручей».