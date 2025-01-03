Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь

«На 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани в очереди к досмотровым пунктам находятся 287 транспортных средств. Время ожидания около часа.
Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей. Еще спустя два часа в очереди уже находились 600 автомашин.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.