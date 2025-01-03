Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь

Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей. Еще спустя два часа в очереди уже находились 600 автомашин.