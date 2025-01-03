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Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь, время ожидания увеличилось до трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«На 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани в очереди к досмотровым пунктам находятся 287 транспортных средств. Время ожидания около часа.

Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей. Еще спустя два часа в очереди уже находились 600 автомашин.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.

В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.