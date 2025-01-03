Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за снега и обледенения

Напомним, что желтый уровень объявляют тогда, когда погода потенциальна опасна. В частности, в такие периоды возрастает риск ДТП. Поэтому городские власти просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте. Но если такой возможности нет, то водителям следует быть особенно осторожными. Пешеходам также стоит быть внимательными.