Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за снега и обледенения

Погода в Петербурге из весенне-осенней резко вернулась в зимнюю. В город пришли снегопады. Но и без неприятных гололедов не обошлось. Поэтому в Северной столице 3 января объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 22 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга объявлен желтый уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Местами ожидается сильный снег, — говорится в сообщении.
Напомним, что желтый уровень объявляют тогда, когда погода потенциальна опасна. В частности, в такие периоды возрастает риск ДТП. Поэтому городские власти просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте. Но если такой возможности нет, то водителям следует быть особенно осторожными. Пешеходам также стоит быть внимательными.