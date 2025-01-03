Белоруска Арина Соболенко сыграет в полуфинале Брисбена против Мирры Андреевой

Соболенко сделала 6 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, а для общей победы ей хватило трех брейков. Бузкова достойно сопротивлялась и начала матч с брейка, а во втором сете отыграла четыре матчбола, но на большее в этот день была не способна.