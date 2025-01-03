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Белоруска Арина Соболенко сыграет в полуфинале Брисбена против Мирры Андреевой

Арина Соболенко и Мирра Андреева сразятся за выход в финал турнира в Брисбене.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла в четвертьфинале турнира WTA-500 в австралийском Брисбене у 44-й ракетки чешки Мари Бузковой со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Арина взяла реванш у Бузковой за поражение в 2023 году в Вашингтоне и счет в их личном противостоянии стал 2:1 в пользу белоруски.

Соболенко сделала 6 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, а для общей победы ей хватило трех брейков. Бузкова достойно сопротивлялась и начала матч с брейка, а во втором сете отыграла четыре матчбола, но на большее в этот день была не способна.

Процент попадания первой подачей у Соболенко — 64, у Бузковой — 74. Арина превзошла соперницу по виннерам — 42:13, но при этом допустила и много невынужденных ошибок — 34:8.

В полуфинале Арина Соболенко 4 января встретится с россиянкой Миррой Андреевой. Счет в их личном противостоянии 2:1 в пользу Соболенко, но последний матч выиграла Андреева.

Ранее мы писали, что произошло после победы в Брисбене белоруски Арины Соболенко над Юлией Путинцевой из Казахстана: «Ты не придешь на мой день рождения!».

Еще рассказали, что Арина Соболенко показала страстные фото из Австралии: «Сейчас сезон глупых парных фотографий, хороших нарядов и отличной еды».