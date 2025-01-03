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В Ростовской области измерили уровень радиации

В донском регионе не выявили опасных загрязнений окружающей среды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области Гидрометцентр измерил уровень радиации. Информация об этом появилась в четверг, второго января, на сайте Северо-Кавказского УГМС.

В сообщении говорится, что на территории Южного федерального округа экстремально высокого загрязнения окружающей среды выявлено не было. Аварийных ситуаций тоже зарегистрировано не было.

Что касается дозы гамма-излучения в Ростовской области, то оно колеблется от 0,10 до 0,16 микрозиверт в час. Эти показания не превышают естественного радиационного фона.