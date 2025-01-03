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В Казахстане стали чаще сносить советские памятники

В Казахстане всё чаще демонтируют памятники лидерам советской эпохи. В то же время мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны находятся под надёжной охраной и регулярно ремонтируются.

Источник: Life.ru

«Лента.ру» обратила внимание на то, что в период с 1991 по 2021 годы в республике демонтировали 341 памятник Владимиру Ленину. В основном тенденция затрагивает тех деятелей СССР, чей вклад в историю Казахстана относительно невелик: Ленина, Михаила Калинина, Сергея Кирова.

Издание отмечает, что местные жители в целом хорошо относятся к наследию СССР и в общем положительно оценивают достижения советского периода, хотя и не забывают про проводившиеся в то время репрессии. В ряде городов памятники советским деятелям свозят в одно место, например, в Усть-Каменогорске все такие монументы перенесли в Левобережный парк.

Впрочем, Незалежная по-прежнему уверенно лидирует в борьбе с советскими памятниками. Так, в Одессе в ночь на 31 декабря снесли памятник поэту Владимиру Высоцкому. Власти города не стали объяснять, чем им помешал монумент знаменитому деятелю культуры.