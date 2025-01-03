В Казахстане стали чаще сносить советские памятники

Издание отмечает, что местные жители в целом хорошо относятся к наследию СССР и в общем положительно оценивают достижения советского периода, хотя и не забывают про проводившиеся в то время репрессии. В ряде городов памятники советским деятелям свозят в одно место, например, в Усть-Каменогорске все такие монументы перенесли в Левобережный парк.