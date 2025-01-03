Вестибюли двух станций метро в Москве открыли после реконструкции

Он уточнил, что вестибюль «Каширской» интегрирован в состав БКЛ. Полностью обновлены все инженерные системы. Этот выход из метро должен значительно сократить путь до музея-заповедника «Коломенское» и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.