Вестибюли двух станций метро в Москве открыли после реконструкции

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Работы по реконструкции восточного вестибюля станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Замоскворецкой линии и по строительству северного выхода станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена завершили в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Завершили реконструкцию восточного вестибюля станции “Каширская” БКЛ и Замоскворецкой линии и строительство северного выхода станции “Физтех” Люблинско-Дмитровской линии», — написал мэр.
Он уточнил, что вестибюль «Каширской» интегрирован в состав БКЛ. Полностью обновлены все инженерные системы. Этот выход из метро должен значительно сократить путь до музея-заповедника «Коломенское» и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
«Из северного вестибюля станции “Физтех” пассажиры будут выходить к Дмитровскому шоссе, домам и остановкам наземного транспорта. Для 11 тыс. жителей 2-го микрорайона района Северный поездки по городу станут комфортнее», — добавил Собянин.