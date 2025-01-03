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Стоимость проезда на автобусе Дзержинск — Нижний Новгород выросла до 250 рублей

Местные жители возмущены таким повышением.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость проезда на автобусе по маршруту «Дзержинск — Нижний Новгород» выросла до 250 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Согласно информации, цена повысилась с 3 января. Ранее билет стоит 200 рублей.

Местные жители оказались возмущены таким повышением, о чем не забыли упомянуть в комментариях к публикации. Но нашлись и те люди, которые поддержали рост цен.

— Всех понимаю, но и вы поймите водителя, бензин дорожает, он же не должен в убыток себе ездить, — написал пользователь.

Напомним, что автобусный маршрут А-38 запустили в Нижнем Новгороде с 27 декабря. Он следует от станции Петряевка до станции метро «Стрелка».

Ранее Глеб Никитин прокомментировал ситуацию по поводу отмены маршрута Т-37 в Нижнем Новгороде. Глава региона посоветовал взамен пользоваться метро и автобусом А-15.