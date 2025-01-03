После аномального тепла на Волгоград со штормовым ветром идут морозы

В Волгоградской области 4 января также будет штормить, местами пройдет дождь, местами — сильный снег и метель. Ночью будет тепло до +6, днем до +10º, но в отдельных северо-западных районах уже будет минусовая температура. Ночью 5 января в регионе подморозит до −2…-7º, днем будет от +1 до −4. А 6 января на всей территории области будет морозно.