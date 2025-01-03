После аномального тепла на Волгоград со штормовым ветром идут морозы

После аномального тепла, когда на новогодних каникулах воздух прогрелся до +8 градусов, со штормовым ветром на Волгоград идут морозы. В ближайшие дни в областном центре похолодает до −7 ночью и −3 градусов днем. По области будет до 10 градусов мороза.
По прогнозу Волгоградского ЦГМС, 4 января 2025 года в Волгограде будет идти небольшой дождь, порывы ураганного ветра достигнут 17−22 м/с. Ночью будет +2…+4, днем воздух прогреется до +8. Но уже 5 января дождь сменится мокрым снегом, ветер чуть утихнет. Ночью похолодает до −2…-4º, днем будет от нуля до −2. На дорогах гололедица. В канун Рождества. 6 января, ночью похолодает до −5…-7, днем будет до −3 градусов.
В Волгоградской области 4 января также будет штормить, местами пройдет дождь, местами — сильный снег и метель. Ночью будет тепло до +6, днем до +10º, но в отдельных северо-западных районах уже будет минусовая температура. Ночью 5 января в регионе подморозит до −2…-7º, днем будет от +1 до −4. А 6 января на всей территории области будет морозно.