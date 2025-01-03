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Ушел из жизни бывший тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов

Спортивный наставник скончался на 81-м году жизни 3 января.

Источник: ВФЛА

Евгению Трофимову удалось воспитать многих победителей и призеров международных и всероссийских соревнований. Самой известной его ученицей стала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Труд тренера был отмечен государственными наградами, в том числе медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики, дата и место похорон будут объявлены позже.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Евгения Трофимова.