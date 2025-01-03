«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра (БТР), три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — указано в сообщении.
По информации оборонного ведомства, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 47265 солдат, 263 танка, 204 БМП, 146 БТР, 1 393 боевые бронированные машины. Также ВС РФ уничтожили 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились свыше 580 военных и танка в Курской области. По данным Минобороны РФ, российским войскам удалось уничтожить бронетранспортёр украинской армии, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей.