Актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина умерла на 94-м году жизни

За всё время работы во МХАТе имени Горького актриса запомнилась зрителям ролями Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина» и Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой» и Герцогини в «Западне для королевы», а также миссис Кэндер в «Школе злословия» и Дамы в «Зойкиной квартире», уточнили в пресс-службе театра.