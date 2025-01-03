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ГПК: около 930 легковушек стоят на границе Беларуси и стран ЕС

Самое большое количество грузовиков находится на латвийской границе, а легковых машин — на польской.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Около 930 легковых автомобилей находится на границах Беларуси и стран Евросоюза, об этом свидетельствую данные Госпогранкомитета республики.

По состоянию на 14:30 самым загруженным является пункт пропуска «Брест» на польском направлении, где скопилось 820 легковых авто. Помимо того, в этом же пункте пропуска стоит 15 пассажирских автобусов.

На других направлениях ситуация значительно лучше.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» ожидают 50 и 60 легковушек соответственно.

На латвийском направлении очередей из легковых машин нет.

Ситуация с грузовиками

Скопления большегрузов отмечаются на границе Латвии и Беларуси — в ПП «Григоровщина» находится 160 фур.

На литовском направлении, которое обычно находится в лидерах, в пятницу стоит только 10 фур, все — в пункте пропуска «Бенякони».

На границе в Польшей очередей из грузовиков не фиксируется.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС