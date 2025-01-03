ГПК: около 930 легковушек стоят на границе Беларуси и стран ЕС

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Около 930 легковых автомобилей находится на границах Беларуси и стран Евросоюза, об этом свидетельствую данные Госпогранкомитета республики.
По состоянию на 14:30 самым загруженным является пункт пропуска «Брест» на польском направлении, где скопилось 820 легковых авто. Помимо того, в этом же пункте пропуска стоит 15 пассажирских автобусов.
На других направлениях ситуация значительно лучше.
Въезда в Литву перед пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» ожидают 50 и 60 легковушек соответственно.
На латвийском направлении очередей из легковых машин нет.
Ситуация с грузовиками
Скопления большегрузов отмечаются на границе Латвии и Беларуси — в ПП «Григоровщина» находится 160 фур.
На литовском направлении, которое обычно находится в лидерах, в пятницу стоит только 10 фур, все — в пункте пропуска «Бенякони».
На границе в Польшей очередей из грузовиков не фиксируется.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.