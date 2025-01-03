Гороскоп на январь 2025: 5 знаков зодиака, которым Змея благоволит в новогодние каникулы

Планета Венера управляет также и знаком зодиака Рак, в меньшей степени, чем Луна, но влияние светила тоже существенно. Кроме того, энергия этого знака зодиака совпадает с системой ценностей Зелёной Змеи. Тонко чувствующие, мечтательные и эмоциональные Раки по гороскопу в начале года под покровительством Венеры могут наконец встретить свою половинку, если они одиноки. Или укрепить уже существующие отношения, если в паре. Глубокий внутренний мир этого знака зодиака тесно перекликается с чувственностью Венеры, а стремление довести любое дело до конца — с энергией Зелёной Змеи. В связи с этим уже в начале года вы с удивлением обнаружите, что проблемы, которые тревожили вас весь прошлый год, магическим образом исчезают. Но никакой магии в этом не будет: ваши прошлогодние усилия по решению этих проблем просто начнут давать свои плоды.