С опытом работы в «Арсенале»: «Спартак» нашёл нового спортивного директора

Франсис Кахигао работал в английском «Арсенале» с 1997 по 2020 года, в том числе руководил отделом международного скаутинга. Кроме того, он был техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».