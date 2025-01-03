Воронежцы пожаловались на огромные очереди на каток на Адмиралтейке

Воронежцы сообщили о больших очередях на бесплатном катке, открывшемся на Адмиралтейской площади. Горожане также обратили внимание, что на площадке предусмотрены некоторые запреты.
«Термосы запрещены, только пластиковые бутылки до 0,5 л. Очередь на сеанс в 18:45 заняли в 18:00, но к 19:00 она почти не продвинулась. Ушли, дожидаться не стали. Зареклись на бесплатные мероприятия ходить», — жалуется автор видео.
Пресс-служба мэрии отметила, что на льду может одновременно находится около 200 человек.
«Что касается очередей: уже в следующем сезоне предстоит проработать вопрос установки системы, позволяющей пропускать посетителей, и создать сайт с электронными записями», — добавила пресс-служба администрации.
Бесплатный каток на Адмиралтейской площади открылся с 29 декабря. В выходные и праздничные дни он открыт с 10:00 до 22:00. а по будням работа будет начинаться с 12:00. Между сеансами предусмотрены 45-минутные перерывы для обновления покрытия.