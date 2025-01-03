Воронежцы пожаловались на огромные очереди на каток на Адмиралтейке

Бесплатный каток на Адмиралтейской площади открылся с 29 декабря. В выходные и праздничные дни он открыт с 10:00 до 22:00. а по будням работа будет начинаться с 12:00. Между сеансами предусмотрены 45-минутные перерывы для обновления покрытия.