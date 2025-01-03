Умер Алексей Кривский, продюсер и организатор фестивалей в Петербурге

Умер Алексей Кривский, продюсер, организатор фестивалей и концертов в Петербурге. Его не стало 2 января. О его смерти 3 января на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил брат, фронтмен джазовой группы Billy’s Band Вадим Новик.
— Друзья, вчера случилось ужасное. Ушел из жизни мой брат и друг Алексей Кривский. Талантливый продюсер и организатор фестивалей и концертов, музыкант и поэт. У него не выдержало сердце, — написал Новик.
Он пообещал сообщить дату и место прощания позднее. Сейчас лишь известно, что траурная церемония пройдет в Северной столице.
Добавим, что Кривский многие годы жизни отдал общественной деятельности. Например, он был организатором фестивалей «Джаз — детям» и «Белые ночи в Купчино». Первый в 2021—2022 годах выиграл в номинации «Фестиваль года», а второй одержал победу в такой же номинации в 2023 году.