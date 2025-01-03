Умер Алексей Кривский, продюсер и организатор фестивалей в Петербурге

Добавим, что Кривский многие годы жизни отдал общественной деятельности. Например, он был организатором фестивалей «Джаз — детям» и «Белые ночи в Купчино». Первый в 2021—2022 годах выиграл в номинации «Фестиваль года», а второй одержал победу в такой же номинации в 2023 году.