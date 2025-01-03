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Премии за достижения в спорте назначил донским атлетам Юрий Слюсарь

Более двух миллионов рублей выделят на премии донским атлетам.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил премии за достижения в спорте донским атлетам. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Премии будут выплачиваться победителям и призерам финальных спортивных соревнований XII летней Спартакиады. Причем выплачивать денежное вознаграждение будут как атлетам, так и их наставникам. На эти цели из областного бюджета выделено более двух миллионов рублей.

— Участие в соревнованиях приняли более десяти тысяч спортсменов из 87 субъектов России. Ростовскую область представляли 467 спортсменов в 45 спортивных дисциплинах. Донские атлеты-победители и призеры получат премии главы региона, — говорится в сообщении.