Премии за достижения в спорте назначил донским атлетам Юрий Слюсарь

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил премии за достижения в спорте донским атлетам. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Премии будут выплачиваться победителям и призерам финальных спортивных соревнований XII летней Спартакиады. Причем выплачивать денежное вознаграждение будут как атлетам, так и их наставникам. На эти цели из областного бюджета выделено более двух миллионов рублей.
— Участие в соревнованиях приняли более десяти тысяч спортсменов из 87 субъектов России. Ростовскую область представляли 467 спортсменов в 45 спортивных дисциплинах. Донские атлеты-победители и призеры получат премии главы региона, — говорится в сообщении.