Минобороны и МГТУ имени Баумана хотят заключить мировое соглашение по иску

«Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путём заключения мирового соглашения между сторонами», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы учебного заведения.
Напомним, ранее Минобороны РФ подало иск к МГТУ имени Баумана на 38 миллионов рублей. Суть претензий не раскрывается. Суд принял заявление и возбудил производство по делу, процесс будет закрытым. К делу в качестве иного лица привлекли военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения.