Минобороны и МГТУ имени Баумана хотят заключить мировое соглашение по иску

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Минобороны России в настоящее время находятся на стадии урегулирования иска на 38 миллионов рублей путём заключения мирового соглашения между сторонами. Данный иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей учебного заведения, сообщили в пресс-службе вуза.