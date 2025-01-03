В связи с оттепелью в Прикамье начали ограничивать движение на ледовых переправах

Всего сейчас на территории Пермского края действует шесть ледовых переправ. Четыре из них открыли в декабре: в Кунгурском округе действует переправа через реку Сылва, которая соединяет поселок Ильича с селом Троиц, также открыта переправа через Каму, соединяющая Оханск и поселок Юго-Камский, кроме того — через Сылву по маршруту село Насадка — деревня Мостовая и через Каму в районе поселка Тюлькино в Соликамском округе.