В связи с оттепелью в Прикамье начали ограничивать движение на ледовых переправах

Не успели в Пермском крае открыть еще две ледовые переправы, как из-за оттепели на них начали ограничивать движение большегрузов. В частности, нельзя будет проехать на грузовике, тяжелом автомобиле или машине с прицепом на переправе возле Оханска.
— В связи с теплыми погодными условиями введены ограничения на ледовой переправе Оханск — поселок Юго-Камский, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Не будут пропускаться автомобили массой свыше 2-х тонн, а также машины с прицепами.
Всего сейчас на территории Пермского края действует шесть ледовых переправ. Четыре из них открыли в декабре: в Кунгурском округе действует переправа через реку Сылва, которая соединяет поселок Ильича с селом Троиц, также открыта переправа через Каму, соединяющая Оханск и поселок Юго-Камский, кроме того — через Сылву по маршруту село Насадка — деревня Мостовая и через Каму в районе поселка Тюлькино в Соликамском округе.
Также на днях начали работать две переправы В Гайнском муниципальном округе: в районе поселка Касимовка и в районе поселка Кебраты.