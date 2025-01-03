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Бастрыкин негодует из-за аварийного дома в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Верхнем Уфалее (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что в приемную ведомства в соцсети поступила жалоба от жителей многоквартирного дома 1962 года постройки. Он расположен в поселке Строителей.

«В 2015 году один из подъездов признан аварийным, однако вместо расселения жильцов проведена его реконструкция с оборудованием отдельного входа. При этом длительное время ресурсоснабжающая организация отказывается газифицировать квартиры, ссылаясь на общую непригодность строения», — написали южноуральцы главному следователю страны.

Кроме того, оставшаяся часть дома, несмотря на многочисленные трещины в стенах, нарушения целостности кровли и распространение плесени, аварийной не признана. В результате жильцы десяти квартир вынуждены проживать в небезопасных условиях.

Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Местные следователи уже начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.