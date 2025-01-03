Бастрыкин негодует из-за аварийного дома в Челябинской области

«В 2015 году один из подъездов признан аварийным, однако вместо расселения жильцов проведена его реконструкция с оборудованием отдельного входа. При этом длительное время ресурсоснабжающая организация отказывается газифицировать квартиры, ссылаясь на общую непригодность строения», — написали южноуральцы главному следователю страны.