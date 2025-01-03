Челябинцев предупредили о необходимости откреплять номер от Госуслуг

Обязательно открепите неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других аккаунтов. Сделать это самостоятельно можно, если сим-карта, которой вы не планируете больше пользоваться, все еще установлена в вашем телефоне, потому что на этот номер придет код, подтверждающий ваши действия.