Челябинцев предупредили о необходимости откреплять номер от Госуслуг

Киберпреступники приобретают старые сим-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем они используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов.
Об этом в новогодние праздники напоминает пресс-служба регионального полицейского главка.
Неосторожность может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях и другие личные данные.
Как избежать многомиллионного кредита, взятого на ваше имя другим человеком?
Обязательно открепите неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других аккаунтов. Сделать это самостоятельно можно, если сим-карта, которой вы не планируете больше пользоваться, все еще установлена в вашем телефоне, потому что на этот номер придет код, подтверждающий ваши действия.
Сменить номер телефона просто: на портале «Госуслуги» нужно перейти в раздел «Настройки и безопасность» и нажать «Изменить» напротив прикрепленного номера телефона.
Если сим-карты на руках у вас уже нет — сменить номер на портале «Госуслуг» самостоятельно не получится, необходимо обратиться в МФЦ.
Будьте бдительны и предупредите родных и близких! И помните, если вам звонит незнакомец и говорит о деньгах, немедленно прекратите разговор — это мошенники!