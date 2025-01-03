Президент Казахстана Токаев назвал Путина опытным государственным деятелем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя визит президента России Владимира Путина в ноябре 2024 года, заявил, что повестка переговоров была очень насыщенной. По его словам, лидеры двух стран успели обсудить ряд важнейших вопросов, включая торгово-экономическое сотрудничество, энергетическую сферу и многие другие. Также он отметил, что многое в этих четырехчасовых переговорах осталось за кадром.