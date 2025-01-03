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В Ростове рождественский шахматный турнир посвятили Герману Ходосу

Советскому шахматисту Ходосу в Ростове посвятили шахматный турнир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в пятницу, третьего января, в городском шахматном клубе состоялся традиционный рождественский турнир. Причем его посвятили известному ростовскому шахматисту Герману Ходосу. Об этом говорится на сайте клуба.

Отметим, что турнир проводился по швейцарской системе в восемь туров. На одну партию давалось 45 минут и еще 30 секунд добавления за каждый ход. Сыграть в шахматы могли все желающие.

Принять участие в турнире также можно будет 4, 5 и 6 января в 14:30. Причем в день играется по две партии.