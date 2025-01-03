В Белоруссии зарегистрировали противоопухолевый клеточный продукт

«В нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний», — говорится в сообщении.