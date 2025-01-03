Гололед скует трассы Свердловской области

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозу синоптиков, 4 и 5 января местами умеренный снег. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах гололедица. 6 января небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица», — предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».