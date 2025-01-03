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Гололед скует трассы Свердловской области

В Свердловской области в ближайшие три дня ожидают неблагоприятные погодные условия — снег, метель, на дорогах гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 59% 761 мм рт. ст. +3°

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозу синоптиков, 4 и 5 января местами умеренный снег. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах гололедица. 6 января небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица», — предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».

Дорожники отмечают, что на федеральных трассах проводится превентивная обработка. Спецтехника круглосуточно находится на дежурстве.

Автомобилистов призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не препятствовать работе дорожной техники.

Ранее сообщалось, что почти 300 единиц техники вышло на расчистку свердловских трасс.