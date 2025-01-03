Начинаем с «горячих точек»: Клинер рассказала, как быстро привести в порядок квартиру после праздников

Не забывайте и про ёлку, особенно если она живая, а не искусственная. Чтобы избежать рассыпания иголок при уборке, важно заранее застелить вокруг дерева старое покрывало или плёнку. Это упростит сбор хвои. Также стоит обратить внимание на холодильник, где во время новогодних праздников хранится множество блюд. Нейтрализовать запах поможет лимонный сок, а для очистки ковров и мягкой мебели можно использовать соду.