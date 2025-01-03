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Протяженность выброса мазута в Ленинском районе 3 января составила 18 километров

МЧС усилило группировку сил и средств для очистки берега.

Источник: МЧС РФ

В Ленинском районе Крыма продолжается ликвидация последствий выброса мазута, попавшего в море после крушения танкеров 15 декабря 2024 года. Мелкую фракцию нефтепродуктов в результате сильного ветра и волн 3 января прибило к берегу от села Яковенково до заповедника «Опук».

«Незначительные загрязнения наблюдаются по протяженности береговой линии. Всего загрязнено — 18 километров побережья», — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В чрезвычайном ведомстве усилили группировку, которая привлечена к уборке нефтепродуктов. На месте работают более 100 человек и 12 единиц техники.

Напомним, днем 3 января мазутное пятно прибило к побережью Севастополя. Также зафиксированы несколько птиц, испачканных нефтепродуктами, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.

экология