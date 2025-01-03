Протяженность выброса мазута в Ленинском районе 3 января составила 18 километров

В Ленинском районе Крыма продолжается ликвидация последствий выброса мазута, попавшего в море после крушения танкеров 15 декабря 2024 года. Мелкую фракцию нефтепродуктов в результате сильного ветра и волн 3 января прибило к берегу от села Яковенково до заповедника «Опук».