Протяженность выброса мазута в Ленинском районе 3 января составила 18 километров

В Ленинском районе Крыма продолжается ликвидация последствий выброса мазута, попавшего в море после крушения танкеров 15 декабря 2024 года. Мелкую фракцию нефтепродуктов в результате сильного ветра и волн 3 января прибило к берегу от села Яковенково до заповедника «Опук».
«Незначительные загрязнения наблюдаются по протяженности береговой линии. Всего загрязнено — 18 километров побережья», — сообщили в ГУ МЧС по РК.
В чрезвычайном ведомстве усилили группировку, которая привлечена к уборке нефтепродуктов. На месте работают более 100 человек и 12 единиц техники.
Напомним, днем 3 января мазутное пятно прибило к побережью Севастополя. Также зафиксированы несколько птиц, испачканных нефтепродуктами, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.