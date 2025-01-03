Бронза Олимпиады и триумф бокса. Спортивные итоги года в Иркутской области

Для наших команд он оказался непростым, но при этом очень богатым на события, часть из которых можно смело назвать поворотными. Подробности в материале irk.aif.ru.
Команда.
ФК «Иркутск».
Хоть «Иркутску» и не удалось превзойти результат дебютного года во Второй лиге, когда подопечные Константина Дзуцева заняли второе место в своей группе, этот сезон точно можно назвать особенным. Правда, далеко не всегда в позитивном ключе. Весь первый круг турнира иркутянам пришлось провести на выездах, поскольку стадион «Труд» лишили лицензии из-за качества газона. Номинально домашние матчи проводились на стадионе «Шахтёр» в Черемхово — единственном поле в регионе, на котором можно проводить футбольные матчи командам мастеров.
Подобные условия не могли не сказаться на успехах команды. Первую победу в сезоне «бабры» одержали почти через два месяца после старта чемпионата. Однако потом команда набрала ход и выдала по-настоящему невероятную результативность, не проигрывая 18 игр подряд. Как итог: за 30 игр иркутяне смогли подняться с последних мест турнирки до первой четвёрки.
Спортсмен.
Егор Шапочанский.
Иркутянин Егор Шапочанский стал единственным представителем сборной Иркутской области, который завоевал золото домашнего чемпионата России по боксу. В финале в весовой категории до 75 килограммов Егору Шапочанскому предстояло сразиться с представителем Чеченской республики Исмаилом Муцольговым.
Бой для нашего спортсмена начался непросто: соперник нанёс ему несколько точных ударов, и Егор даже получил рассечение, что, впрочем, не помешало ему продолжить бой и довести его до победного конца. Теперь Егор и ещё 7 представителей Приангарья в составе сборной страны выступят на чемпионате мира.
Событие.
Международный турнир по студенческому баскетболу.
Иркутск не остаётся в стороне от международных спортивных событий. Под конец года в столице Приангарья прошёл первый международный турнир по студенческому баскетболу «Лига Байкал». Командам из ведущих вузов города противостояли коллективы, представляющие университеты и студенческие объединения из Монголии и Китая.
По итогам турнира золотые и бронзовые медали остались в Иркутске. А вот серебро завоевала команда из Китая. Награда досталась коллективу из Хэйлунцзянского университета.
Скандал.
Стадион «Труд».
В этом году в центре внимания оказался стадион «Труд» — правда, к сожалению, из-зане очень весёлого повода. Вновь начались разговоры о возможном сносе центральной арены города, на которой занимаются тысячи спортсменов. Масла в огонь подлил и тот факт, что на её месте возвести новый объект такого же размера будет уже невозможно из-за строительных ограничений.
Подобные новости взволновали спортивную общественность. В качестве выхода из ситуации предложили строительство нового стадиона на территории бывшего ИВВАИУ на 8 тысяч мест. На месте же «Труда» предложили разместить объект меньших размеров с залами для хореографии и командных видов спорта на 7500 мест. Впрочем, пока это только планы. В минспорте, к слову, заверили: пока замены «Труду» не появится, сносить его точно не будут.
Проект.
Крытый футбольный манеж.
Ещё один громкий проект — крытый футбольный манеж в районе развязки Академгородка. Объект площадью 25 тысяч квадратных метров с трибунами на 3 тысячи мест планируют возвести на средства частного инвестора. Впрочем, на смену воодушевлению практически сразу пришли бурные дискуссии относительно расположения будущего спортобъекта. В этом же районе уже построены ледовые дворцы «Байкал» и «Айсберг», и появление третьего стадиона может усложнить и без того непростую транспортную обстановку в районе.
В региональном правительстве отметили, что специалистам предстоит оценить все риски строительства стадиона именно в этом месте — возможно, будет предложен другой участок. Кстати, работы на объекте ещё не начались, поскольку проект ещё не разработан до конца.
Трансфер.
Вероника Анисина.
В качестве главного перехода года выделим переезд в Москву экс-футболистки иркутских команд «Рекорд» и «Байкал» Вероники Анисиной. Она подписала контракт со вновь созданной женской командой столичного «Спартака». В составе красно-белых она выходила на поле в 11 играх Суперлиги и 1 игре Кубка России на позиции полузащитника. В обоих турнирах отметилась тремя голами. По итогам сезона спартаковцы завоевали бронзовые медали Суперлиги в дебютном сезоне.
Вероника Анисина родилась в Забайкалье, там же начала заниматься футболом. В Иркутск переехала в 10-летнем возрасте, и выступала за «Рекорд», а потом и за «Байкал» до 2021 года. Затем отыграла один сезон за «Новосибирск», после чего подписала контракт с казанским «Рубином» — уже из Суперлиги. Именно из Казани она «переехала» в Москву.
Поездка года.
Наши на Олимпиаде.
На Олимпиаду в Париже в этом году спортсменам из России поехать было непросто: можно было выступить либо в нейтральном статусе, либо, попав в сборную другой страны. Но на участие в итоге решились многие атлеты — среди них двое представителей Приангарья.
Дзюдоист Сомон Махмадбеков отправился на Олимпиаду в составе сборной Таджикистана. На турнире он завоевал бронзовую медаль, которую посвятил брату — известному иркутскому дзюдоисту Махмадбеку Махмадбекову, который на Игры не попал. А Екатерина Веденеева, представляющая Словению, заняла 6 место на соревнованиях по художественной гимнастике.
Гость года.
Сергей Карякин.
В этом году в Иркутск дважды приезжал чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Серей Карякин. Он стал почётным гостем двух турниров по шахматам, в которых принимали участие как опытные спортсмены, так и совсем юные шахматисты. Также спортсмен открыл в столице Приангарья шахматный клуб, который могут посетить все желающие.
Помимо посещения турнира по шахматам, Сергей Карякин вместе с семьёй побывал на Байкале. С женой и детьми он прокатился по байкальскому льду на коньках и оценил красоты острова Ольхон, добравшись до него на «хивусе».