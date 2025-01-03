Бронза Олимпиады и триумф бокса. Спортивные итоги года в Иркутской области

Вероника Анисина родилась в Забайкалье, там же начала заниматься футболом. В Иркутск переехала в 10-летнем возрасте, и выступала за «Рекорд», а потом и за «Байкал» до 2021 года. Затем отыграла один сезон за «Новосибирск», после чего подписала контракт с казанским «Рубином» — уже из Суперлиги. Именно из Казани она «переехала» в Москву.