В Петербурге в 2024 году солнце светило почти 1,7 тыс. часов

По словам специалиста, изменений за последние дни прошлого года почти не произошло. Осадков прибавилось 4 миллиметра, а солнце в последний день светило 1,2 часа. Температура воздуха перед Новым годом, хоть и была высокой, уже не играла решающей роли для годовой температуры.