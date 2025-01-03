Оттепель в Волгограде открыла детские аттракционы в ЦПКиО

Как сообщает дирекция ЦПКиО, в парке можно не только прокатиться на любимых аттракционах, но и воспользоваться тиром и велопрокатом. Также, на данный момент работают колесо обозрения и автодромы.
Каток продолжает функционировать благодаря холодильному оборудованию, которое поддерживает состояние льда даже при положительных температурах. Охлаждающие установки работают на полную мощность, а состояние катка находится под постоянным контролем.
Снежные горки ожидают возвращения морозов и возобновят свою работу, как только температура опустится ниже нуля, чтобы активировать снегогенераторы.