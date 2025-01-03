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Оттепель в Волгограде открыла детские аттракционы в ЦПКиО

Теплая погода позволила возобновить работу всех детских аттракционов в парке.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Как сообщает дирекция ЦПКиО, в парке можно не только прокатиться на любимых аттракционах, но и воспользоваться тиром и велопрокатом. Также, на данный момент работают колесо обозрения и автодромы.

Каток продолжает функционировать благодаря холодильному оборудованию, которое поддерживает состояние льда даже при положительных температурах. Охлаждающие установки работают на полную мощность, а состояние катка находится под постоянным контролем.

Снежные горки ожидают возвращения морозов и возобновят свою работу, как только температура опустится ниже нуля, чтобы активировать снегогенераторы.