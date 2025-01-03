В Татарстане с 4 по 8 января будут работать мобильные поликлиники

В Татарстане в ближайшие дни развернутся мобильные поликлиники. Они будут работать в период с 4 по 8 января во дворах жилых домов, а также на территории общественных пространств.
Принимать пациентов будут в трех городах. Так, в Казани мобильные поликлиники развернутся с 4 по 5 января по адресу Ноксинский спуск, 21, с 6 по 8 января на территории Центра бокса на улице Файзи, с 4 по 8 января около гимназии № 5 по улице Гудованцева и на территории школы № 113 по улице Адоратского.
Кроме того, пункты развернут в Набережных Челнах на парковке ТЦ «Омега», а в Альметьевске около Дома каратэ по улице Нефтяников. В обоих случаях поликлиники будут работать с 4 по 8 января.