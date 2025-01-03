В Татарстане с 4 по 8 января будут работать мобильные поликлиники

Принимать пациентов будут в трех городах. Так, в Казани мобильные поликлиники развернутся с 4 по 5 января по адресу Ноксинский спуск, 21, с 6 по 8 января на территории Центра бокса на улице Файзи, с 4 по 8 января около гимназии № 5 по улице Гудованцева и на территории школы № 113 по улице Адоратского.