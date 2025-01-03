В Таганроге заменят более пяти километров водопроводных сетей

По ее словам, в городе планируют заменить более 5, 5 км действующих участков водопроводной сети, которые имеют высокий износ. Также собираются капитально отремонтировать канализационные сети. А еще рабочие проведут ремонтные работы на очистных сооружениях водопровода и канализации, водозаборах, колодцах и пожарных гидрантах, а также на канализационных и водопроводных насосных станциях.