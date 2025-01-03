Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Самарой можно наблюдать звездопад с 3 на 4 января

Пик метеорного потока Квадрантиды пройдет в ночь с 3 на 4 января.

Источник: Комсомольская правда

Первый звездопад 2025 года можно будет увидеть в небе над Самарской областью с 3 по 4 января. Такие данные следуют из астрономического календаря, который ежегодно составляют специалисты Самарского клуба любителей астрономии.

В январе 2025 года у жителей Самары будет самое лучшее время для наблюдения астероида Веста. Это один из крупнейших астероидов в главном астероидном поясе. Также 3 и 4 января максимальной активности достигнет метеорный поток Квадрантиды.

Звездопадом можно будет любоваться при ясной погоде. Наблюдать астрономическое явление лучше в затемненных от городской засветки местах и без использования оптических приборов.

космос