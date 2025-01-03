«Благодаря координатам, переданным храбрыми подпольщиками, российские военнослужащие уничтожили: 78 киевских боевиков, 13 пунктов управления беспилотниками, пять наблюдательных пунктов, 15 военных автомобилей, три антенны ретранслятора и один миномёт», — говорится в сообщении.
Также подполье обратилось к населению с призывом о передаче координат возможного расположения украинских военных сил.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились свыше 580 военных и танка в Курской области. По данным Минобороны РФ, российским войскам удалось уничтожить бронетранспортёр украинской армии, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей.