Благодаря работе организации сопротивления «Русский Херсон», которая передала российским войскам координаты украинских сил, успешно ликвидированы 78 бойцов ВСУ, а также 15 военных автомобилей и другие боевые единицы. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.