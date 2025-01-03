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Подполье Херсона помогло уничтожить 13 пунктов управления БПЛА и десятки ВСУшников

Благодаря работе организации сопротивления «Русский Херсон», которая передала российским войскам координаты украинских сил, успешно ликвидированы 78 бойцов ВСУ, а также 15 военных автомобилей и другие боевые единицы. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Источник: Life.ru

«Благодаря координатам, переданным храбрыми подпольщиками, российские военнослужащие уничтожили: 78 киевских боевиков, 13 пунктов управления беспилотниками, пять наблюдательных пунктов, 15 военных автомобилей, три антенны ретранслятора и один миномёт», — говорится в сообщении.

Также подполье обратилось к населению с призывом о передаче координат возможного расположения украинских военных сил.

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ лишились свыше 580 военных и танка в Курской области. По данным Минобороны РФ, российским войскам удалось уничтожить бронетранспортёр украинской армии, два артиллерийских орудия, зенитную установку и 36 автомобилей.