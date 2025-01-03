На Солнце произошла первая в 2025 году сильнейшая вспышка класса Х

В последний раз две мощнейшие вспышки (Х1.1 и Х1.5) зарегистрированы на небесном светиле 30 декабря. Также эксперты заметили ещё шесть вспышек послабее — класса М. Всего существует пять классов мощности вспышек: А, В, С, М и Х. При переходе от одной букве к другой мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут достигать Земли. В это время метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. В этот период врачи советуют больше спать, бывать на свежем воздухе и принимать контрастный душ. Кроме того, рекомендуется уменьшить количество потребляемых калорий на треть.