Работа ТОС-1А «Солнцепёк» по опорнику ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
«Огненный шторм обрушился на позиции ВСУ. Расчёт ТОС-1А “Солнцепёк” ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укреплённый опорной пункт и пункт управления БПЛА ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск “Центр” на Красноармейском направлении», — говорится в публикации ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России за неделю нанесла один массированный и 12 групповых ударов по военным целям на территории Украины. В частности, атакам подверглись объекты ОПК Незалежной и пункты дислокации иностранных наёмников.