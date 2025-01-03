Эксперт Язев: ближайшие недели покажут, выживет ли комета C/2024 G3 (ATLAS)

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ближайшие недели станут решающими для кометы C/2024 G3 (ATLAS), которая сближается в Солнцем и 13 января пройдет вблизи светила. Шансы на выживание объекта после этой встречи невелики, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
Ученый сказал, что 13 января комета максимально сблизится с Солнцем: расстояние между ними будет почти в четыре раза меньше, чем между светилом и Меркурием (около 58 млн км). Говоря о термической нагрузке, которой подвергнется комета, Язев указал на то, что примерно на этой же дистанции от светила температура поверхности теплозащитного экрана космического аппарата «Паркер» нагревается до 1 000 градусов.
«Громадные перепады температуры внутри ледяного ядра должны привести к его растрескиванию, испусканию фонтанов газа и пыли, распаду на фрагменты, которые будут стремительно испаряться. Шансы сохраниться для кометы, честно говоря, невелики», — сказал Язев корреспонденту ТАСС, указав на то, что она будет видна для жителей Земли только в случае выживания после встречи с Солнцем — сейчас комета находится вблизи светила, но увидеть ее на дневном небе невозможно.
«Сохранение C/2024 G3 (ATLAS) возможно, если внутри нее есть тугоплавкое силикатное ядро, способное пережить сближение с раскаленной звездой. В случае, если она все-таки переживет сближение, в третьей декаде января есть небольшие шансы увидеть комету с Земли. При этом, к сожалению, наблюдатели в Южном полушарии нашей планеты окажутся в приоритете. Ближайшие недели покажут, выживет ли она», — заключил исследователь.
Комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта 5 апреля 2024 г. с помощью телескопов проекта Atlas. В конце октября другая комета, обнаруженная с помощью этого оборудования в сентябре — C/2024 S1 (ATLAS) — и наблюдавшаяся из Южного полушария Земли, приблизилась на минимальное расстояние к Солнцу. После этого она могла бы стать видна жителям России и других стран Северного полушария, однако астрономы констатировали ее гибель из-за высоких температур и приливных сил светила. По мнению Язева, приближающуюся к Солнцу комету, «вероятно, ждет та же участь».