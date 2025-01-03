Эксперт Язев: ближайшие недели покажут, выживет ли комета C/2024 G3 (ATLAS)

Комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта 5 апреля 2024 г. с помощью телескопов проекта Atlas. В конце октября другая комета, обнаруженная с помощью этого оборудования в сентябре — C/2024 S1 (ATLAS) — и наблюдавшаяся из Южного полушария Земли, приблизилась на минимальное расстояние к Солнцу. После этого она могла бы стать видна жителям России и других стран Северного полушария, однако астрономы констатировали ее гибель из-за высоких температур и приливных сил светила. По мнению Язева, приближающуюся к Солнцу комету, «вероятно, ждет та же участь».